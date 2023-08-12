Москва, 12 августа, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Снимки лунной поверхности с автоматической станции «Луна-25» появятся на Земле в первые часы после посадки аппарата на Луну, заявил журналистам научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

Луна

«В первые часы после посадки аппарата на поверхность Луны будут включены камеры и передан сигнал на Землю», — сказал учёный, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что на станции находится система камер, которые могут снимать обзорные и панорамные изображения. По словам Зеленого, устройства будут работать как во время посадки аппарата, так и после этой операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что посадка станции «Луна-25» на лунную поверхность должна пройти 21 августа. Аппарат направляется к Южному полюсу земного спутника.

«Луну-25» запустили с космодрома Восточный в ночь на 11 августа с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1б». Этот старт стал первым за почти полвека подобным отечественным запуском.

Издание Politico и газета The Wall Street Journal назвали отправку российской станции к Луне началом новой гонки в космосе. Журналисты также напомнили, что пока никому не удавалось успешно сесть на Южном полюсе естественного спутника Земли.