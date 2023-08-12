Москва, 12 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В Центре Москвы избили главного тренера команды России по парусному спорту Наталью Иванову. Об этом 12 августа сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео Наталья Иванова

На женщину напал мужчина на электровелосипеде, когда тренер ехала на своём автомобиле по Комсомольскому проспекту.

«Ничего не предвещало беды. Наталья спокойно ехала по Комсомольскому проспекту, когда на пешеходник вылетел джигит на электровелосипеде», ― говорится в сообщении канала.

Затем спортсменка припарковалась возле одного из домов. Гонщик догнал её, влез к открытое окно машины и начал избивать сначала кулаками, а потом и её же собственным зонтом-тростью. При этом нападавший ругался нецензурными словами.

Тренер попыталась снять злоумышленника на мобильный телефон, однако агрессор старался выбить гаджет из рук женщины, а потом сбежал, не высказав конкретных претензий.

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