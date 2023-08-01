Чемпиона Европы по баскетболу избили в Подмосковье
Чемпиона Европы в составе сборной России по баскетболу Шабалкина избили в Химках
Химки, Московская область, 1 августа, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Чемпиона Европы в составе сборной России по баскетболу Никиту Шабалкина избили в Химках Московской области, сообщил 1 августа источник ИА Регнум. По предварительным данным, оппонентом экс-игрока сборной и ЦСКА стал мужчина по имени Спартак.
Баскетболист получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
По данным источника, причиной драки стал уличный конфликт на территории одного из ЖК в Химкинском городском округе.
Как передавало ИА Регнум, в марте Шабалкин пострадал в ДТП. Он был сбит на одном из пешеходных переходов на улице Тверской-Ямской в Москве водителем такси.
Спортсмен переходил дорогу, но не успел пересечь проезжую часть во время действия разрешенного сигнала светофора. Из-за этого у таксиста и Шабалкина возник конфликт, после чего водитель «усадил» баскетболиста на капот.