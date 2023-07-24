Мелитополь, 24 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Военные украинской армии начали массово сдаваться в плен группами вплоть до взвода на запорожском направлении. Об этом 24 июля рассказал губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем, месяца, противник начал сдаваться. И сдаётся уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», — отметил он.

Балицкий уточнил, что российская армия устойчиво держит оборонительную линию, и у неё прекрасный боевой дух. Также врио главы региона указал, что всех сдавшихся в плен содержат в достойных условиях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что свыше 40 военнослужащих ВСУ сдались в плен после провала попыток атак на сватовском и краснолиманском направлениях. Он добавил, что украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.