Донецк, 10 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Мужчин, способных вести боевые действия, на Украине уже практически не осталось. Очень многие сбежали заграницу. Об этом 10 августа рассказал украинский военный Юрий Романюк, попавший в плен в начале августа в ходе боев за Старомайорск в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кто деньги имел ― уехал с Украины. В женское переодевались, лишь бы отсюда уехать… Нету уже людей. Ещё месяц-два и добивают всех, и все, никого не будет», ― добавил Романюк в беседе с РИА Новости.

Поэтому, по его словам, Киев вынужден мобилизовывать возрастных и больных и бросать их на штурм. При этом, подчеркнул пленный, люди на Украине хотят мирно жить с Россией.

«На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу?» ― сказал Романюк.

Пленный отметил, что многие украинцы не хотят воевать ещё и потому, что не испытывают к России никаких враждебных чувств. Сам Романюк много лет проработал сварщиком на севере, в Ханты-мансийском автономном округе и, как он признался, его никто никогда не обижал.

«Россия, Украина ― все были вместе», ― добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Романюк рассказал, что украинские власти обманом бросают в контрнаступление инвалидов и людей в возрасте. Он сам инвалид третьей группы. По его словам, группу военных из 137-го батальона морской пехоты ВСУ мобилизовали год назад в Волынской и Ровенской областях, они охраняли аэропорт в Луцке. Большинство из них имеет проблемы со здоровьем. При этом в военкомате их признали ограниченно годными.

Украинские призывники пытаются тайно покинуть страну. Так, вначале августа четверых граждан Украины призывного возраста обнаружили в обустроенном в фургоне тайнике при попытке выехать в Молдавию. По информации погранслужбы, стоимость несостоявшейся поездки составила $4 тыс.