Благовещенск, 11 августа, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края эвакуировали жителей села Шахтинск Верхнебуреинского района из-за возможного падения ступеней ракеты «Союз-2.1б». Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил глава региона Алексей Маслов.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

«18 человек, из них 5 детей, выдвигаются на производственный участок драги на вахтовке в 20 километрах от населённого пункта. Там людям предложат завтрак, горячий чай, спустя примерно полчаса отвезут обратно», — рассказал Маслов агентству ТАСС.

По информации источника, в предполагаемую зону падения ступеней ракеты попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах и Саганар, а также поселение Шахтинск, где прописаны 26 человек. Населённый пункт попадает на самый край зоны падения.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 августа ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на борту успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска ракеты велась на странице Роскосмоса в социальной сети ВКонтакте. Цель миссии ракеты-носителя — добраться до Южного полюса Луны. Полёт до места посадки продлится чуть менее пяти суток.