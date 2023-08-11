Москва, 11 августа, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Специалисты Роскосмоса взяли под контроль управление российской автоматической станцией «Луна-25» после её отделения от разгонного блока «Фрегат», сообщили журналистам в пресс-службе этой государственной корпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«Автоматическая станция «Луна-25» взята на управление после отделения от разгонного блока «Фрегат», — сказано в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа в 02:11 с космодрома «Байконур» успешно запустили ракету-носитель «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25». Разгонный блок «Фрегат» после отдаления от третьей ступени ракеты вывел аппарат на околоземную орбиту и продолжил движение, чтобы вывести станцию на траекторию полета к Луне.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов на выступлении перед стартовым расчетом после запуска заявил, что «Луна-25» должна совершить мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа. Станция движется в район Южного полюса небесного тела.