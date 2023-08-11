Варшава, 12 августа, 2023, 08:49 — ИА Регнум. После заявления президента Польши Анджея Дуды о необходимости остановить Россию, чтобы уберечь американских солдат от гибели, пользователи соцсети Х (бывшая Twitter) усомнились в здравом уме главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Один из комментаторов заявил, что американские солдаты никогда не будут сражаться за европейцев.

«Что у этого Дуды в голове», — возмутился Wąski.

Другой пользователь саркастически отметил, что не может дождаться, когда США позвонят ему и объявят военное положение, чтобы отправить поляков и их семьи на смерть.

«Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда… ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд», — высказался polskiPolak.

Szymon Nowak считает, что американцы будут проливать свою кровь только тогда, когда прибыль будет дороже американской крови.

«Это президент какой страны? Я уже запутался», — пошутил пользователь.

Ранее в интервью американской газете Washington Post польский лидер заявил о необходимости немедленно остановить Россию на Украине, чтобы американским солдатам не пришлось проливать кровь для восстановления мира в Европе, как это, по мнению Дуды, происходило во время мировых войн.

Как сообщало ИА Регнум, Дуда считает, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны прорвать линию обороны российской армии и провести решительное контрнаступление. По мнению польского лидера, это связано с недостатком оружия, которое Запад поставляет Украине. Дуда считает, что Киеву нужна дополнительная помощь.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что президент Польши испытывает паталогическую привязанность к президенту Украины Владимиру Зеленскому и готов пойти на иррациональные поступки ради него. Корреспондент считает, что Дуда даже дал бы вырезать себе обе почки ради этого.

В интервью Washington Post о будущем Украины в НАТО польский лидер сделал признание, что он ожидал большего результата от саммита НАТО в Вильнюсе. Дуда отметил, что намерен оказать давление на администрацию США с целью добиться для Киева приглашения на очередную встречу военного альянса в Вашингтоне в следующем году.