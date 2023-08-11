Варшава, 11 августа, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда испытывает странную привязанность к президенту Украины Владимиру Зеленскому и готов пойти на иррациональные поступки ради него. Такое заявление сделал 10 августа польский журналист Лукаш Важеха в Twitter.

President.gov.ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них», — написал Важеха.

Такой комментарий журналист сделал к высказыванию Дуды в интервью Washington Post о будущем Украины в НАТО. Польский лидер сделал признание, что он ожидал большего результата от саммита НАТО в Вильнюсе.

Дуда отметил, что намерен оказать давление на администрацию США с целью добиться для Киева приглашения на очередную встречу военного альянса в Вашингтоне в следующем году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению польского журналиста Важехи, Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за коррумпированной власти и грубых нарушений принципов демократии.

В свою очередь украинский психолог Олег Хомяк указал, что коррупция настолько проникла во все сферы жизни на Украине, что без неё государство уже не сможет существовать.