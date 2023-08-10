Варшава, 10 августа, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда считает, что вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны прорвать линию обороны российской армии и провести контрнаступление. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 10 августа Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время она не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — сказал он.

По мнению Дуды, это связано с недостатком оружия, которое Запад поставляет Украине. Польский президент считает, что Киеву нужна дополнительная помощь.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 10 августа 2023 года в очередной раз заявил, что США поставили Украине всё, что она запросила для контрнаступления. При этом он признал, что результаты ВСУ хуже ожидаемых. Кирби также заявил, что время работает против украинской армии, с приходом осенних дождей ей будет сложнее маневрировать.

Британская разведка 3 августа заявила, что контрнаступлению ВСУ запорожском и южнодонецком направлениях помешали сорняки и кустарники, которые выросли на местах сражений. В заявлении говорится, что растительность помогает российским бойцам маскироваться, а украинским мешает обезвреживать минные поля.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российская армия готова начать полноценное наступление, но пока с тактической точки зрения лучше находиться в активной обороне. Он отметил, что в этом случае потери ВСУ в несколько раз больше, чем у российской стороны.