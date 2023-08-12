Москва, 12 августа, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Мелкосерийное производство второй версии дрона-камикадзе «Овод» класса FPV (first-person view — «вид от первого лица») началось в России, заявил журналистам руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

Кадр из видео Дрон-камикадзе «Овод»

«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно «Овод» версии 2.0», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Иванов уточнил, что в аппарат установили модифицированную электронную систему и новый винтомоторный механизм. По словам главы группы, при разработке дрона применялся ещё ряд «диковин».

Он отказался раскрывать информацию об этих технологических решениях по причине секретности. Специалист также добавил, что основным рабочим устройством всё же остается первая модификация дрона.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля стало известно, что российские военные с помощью беспилотника «Овод» уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на авдеевском направлении (ДНР). 12 июля появилась информация о том, что указанный дрон впервые применили на дальней дистанции, поразив на этом же участке ещё один наблюдательный пункт украинской армии.

21 июля офицер группировки войск «Юг» Вооружённых сил России заявил, что с использованием «Овода» на авдеевском направлении ударили по складу ВСУ с боеприпасами.