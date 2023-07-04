Москва, 4 июля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на авдеевском направлении с помощью нового российского FPV-дрона «Овод». Об этом 4 июля сообщает РИА Новости.

. Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Операция по уничтожению наблюдательного пункта украинских боевиков осуществлялась слаженной группой российских разведчиков и операторов фронтовых ударных БПЛА», — сказал офицер группировки войск «Юг» Вооружённых сил РФ.

Он отметил, что разведывательный коптер отследил местонахождение цели и осуществил съёмку применения ударного дрона, после чего реализовал функцию средства объективного контроля.

Оператор дрона-камикадзе «Овод» по предоставленным ему координатам навёлся на цель, спикировал и точно её поразил.

Отмечается, что 21 июня под Донецком прошло заключительное испытание нового дрона «Овод», который работает по принципу First Person View (FPV), т.е. «вид от первого лица». Он оснащён цветной камерой, имеет высокую скорость и помехозащищённую связь, его грузоподъёмность составляет 4 кг. Стоимость беспилотника составляет около 40 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология «подхват», старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение. При этом оператор, применявший «Привет-82», не являлся обученным пилотом FPV-дрона.