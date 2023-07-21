Москва, 21 июля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе «Овод» уничтожил склад ВСУ с боеприпасами на авдеевском направлении. О ходе операции группировки войск ВС РФ «Юг» рассказал РИА Новости российский офицер.

Mitch Nielsen Дрон

Бойцы работали через ретранслятор на дальней дистанции. Нанесли удар по складу с боекомплектом в ближней тыловой зоне противника.

Благодаря кадрам, снятым с разведывательного дрона, видно, что удар пришелся точно по цели и она уничтожена.

Как сообщало ИА Регнум, один из последних беспилотников Bayraktar турецкого производства, используемый ВСУ, был сбит на Кинбурнской косе отчасти потому, что его украинский оператор «пожадничал» и решил зайти на второй круг.

Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции на краснолиманском направлении снарядами, начинёнными агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях.