Донецк, 12 июля, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Российский беспилотник «Овод» 12 июля впервые применили на дальней дистанции в зоне проведения специальной военной операции на Украине. С его помощью российские военные поразили наблюдательный пункт ВСУ на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кадр из видео с канала: Лампа знаний Беспилотник Овод

«Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наше изделие, развиваем его. Сейчас мы применили «Овод» на дальней дистанции. Это удалось сделать благодаря использованию ретрансляторов», — сообщил РИА Новости руководитель проектной группы—производителя дрона Андрей Иванов.

Беспилотник системы «Овод» работает по принципу вида от первого лица (First Person View, FPV). Оператор подобного дрона может получать видео с него в режиме реального времени на монитор, тепловизор, видеошлем или видеоочки. «Овод» применяют военнослужащие подразделений группировки войск «Юг» Вооружённых сил России.

Ранее ИА Регнум рассказывало, как оператор «Овода» уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ. Операцию осуществили слаженная группа российских разведчиков и операторов фронтовых ударных беспилотников. Офицер группировки «Юг» отметил, что коптер отследил местонахождение цели, зафиксировал её, а затем оператор спикировал и поразил её.