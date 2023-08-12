Симферополь, 12 августа, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Попытку со стороны украинской армии атаковать с помощью беспилотников объекты на территории полуострова Крым успешно отразили российские военные. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что 14 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены средствами противовоздушной обороны, ещё шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений в результате пресечённой террористической атаки нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил советник главы региона Олег Крючков, системы противовоздушной обороны сработали над несколькими районами Крыма.

Вооружённые силы Украины признали, что 6 августа нанесли ракетные удары по мосту через пролив Тонкий в Херсонской области, а также по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом. При этом мост через пролив Тонкий не имеет военного значения.