Вашингтон, 11 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Запуск российской межпланетной автоматической станции «Луна-25» является началом новой гонки в космосе. Об этом 11 августа написал издание Politico и газета The Wall Street Journal.

Григорий Сысоев/РИА Новости Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25»

Автор книги «Будущее географии» о космической геополитике Тим Маршалл заявил в беседе с Politico, что в случае успешного полёта и миссии «Луны-25» это станет огромным технологическим и научным достижением России.

Он добавил, что это также будет большим продвижением в планах России по строительству совместно с Китаем лунной базы, о создании дорожной карты по возведению которой страны договорились ещё в 2021 году. При этом Россия не стала участвовать в лунной программе с США

В публикации уточняется, что Соединённые Штаты собираются послать астронавтов на Южный полюс Луны в рамках программы западных стран Artemis и, очевидно, «не беспокоятся» по поводу запуска Россией «Луны-25».

В беседе с изданием глава американского космического агентства Билл Нельсон высказал сомнение в том, что Россия готова отправить своих космонавтов на Луну в такие же сроки.

Как напомнило издание, три страны — США, Китай и СССР — осуществляли успешную посадку своих космических аппаратов на Луну, а совершить посадку на Южный полюс, на котором, как считают учёные, имеются большие запасы воды, пока не смог никто.

Аналитик Бенджамин Сильверштейн заявил изданию, что то, что ранее Индия также направила свой аппарат «Чандраян-3» к Южному полюсу Луны, говорит о том, что некоторые районы естественного спутника Земли более значимы по сравнению с остальными.

«Луна-25» стала первой за 50 лет отечественной миссией на спутник Земли. Предыдущую миссию, «Луна-24», запустили в 1976 году, и она доставила на Землю 170 г лунного грунта. Посадка «Луны-25» на поверхность должна произойти с 21 по 24 августа. После этого аппарат должен проработать год, чтобы отработать технологию мягкой посадки у Южного полюса, создав задел для будущих миссий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа в 02:11 мск с космодрома Восточный в Приморье успешно успешно стартовала ракета-носитель «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25». После отделения от третьей ступени ракеты разгонный блок «Фрегат» вывел аппарат на околоземную орбиту и продолжил движение, чтобы вывести станцию на траекторию полета к Луне.

После отделения автоматической станции «Луна-25» от разгонного блока специалисты госкорпорации «Роскосмос» взяли управление ею под контроль.