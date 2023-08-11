Гавайи, США, 11 августа, 2023, 03:28 — ИА Регнум. До 53 человек возросло количество жертв природных пожаров в американском штате Гавайи. Об этом 10 августа сообщили власти округа Мауи.

K Whiteford Гавайи

«Сегодня была подтверждена гибель еще 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших достигло 53», — уточняется в заявлении местных властей.

При этом губернатор штата Джош Грин в интервью телеканалу CNN указал, что окончательное количество жертв может превысить 60 человек. Как отметил сенатор от штата Гавайи Брайан Шац, город Лайхана — популярный исторический и курортный центр, «практически полностью выгорел дотла». Пожар уничтожил ряд достопримечательностей города, включая несколько музеев. Власти полагают, что на восстановление города может уйти несколько лет.

В тушении пожаров была задействована военная авиация, работа которой затруднялась сильным ветром. Одновременно ветер способствовал распространению огня. К настоящему времени ветер стих, и это облегчило работу по ликвидации очагов пламени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лесные пожары, охватившие один из островов Гавайского архипелага — Мауи, стали одним из самых смертоносных бедствий в истории 50-го штата США.

Сообщалось о 36 погибших в результате природных пожаров на Гавайях. Посольство России в Вашингтоне запросило у Госдепа данные о возможном наличии среди жертв пожаров на острове Мауи российских граждан. Диппредставительство пообещало оказать помощь пострадавшим от стихии россиянам в случае их обращения.