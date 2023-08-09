Киев, 9 августа, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной привела к огромным потерям среди украинских военных. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил генерал-майор Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

«Количество убитых идёт на десятки тысяч <…> Власть не думает об этом… Они просто дилетанты», — сказал Кривонос.

Он отметил, что власти на Украине занимаются укладыванием асфальта и закупкой барабанов.

Также он указал на то, что уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует их должностям. Это, по его словам, привело к разгулу коррупции и недоверию среди населения.

Кривонос добавил, что министр обороны не всегда понимает ситуацию на фронте, а его назначение как раз демонстрирует ошибку украинских властей: то квнщики страной управляют, то минобороны возглавляет юрист.

Как сообщало ИА Регнум, в мае генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Украины сделал серьёзную ошибку, считая, что украинские военные смогут легко противостоять Вооружённым силам России. Он уточнил, что основной ошибкой Зеленского в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российской армии, которая, по мнению военного, и является причиной неудач на поле боя.