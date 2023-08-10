Киев, 10 августа, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский начал поиск человека, способного заменить действующего главу Министерства обороны Алексея Резникова. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникова на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что в качестве кандидатов на должность главы оборонного ведомства рассматриваются министр инфраструктуры Александр Курбаков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что офис Владимира Зеленского рассматривает возможность назначить главу Минобороны Алексея Резникова на должность посла в Великобритании. По его словам, сам Резников не против покинуть свою должность.

В июле президент Украины освободил от должности посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее раскритиковал его за сарказм в отношении главы британского Минобороны Бена Уоллеса. Послом в Лондоне Пристайко был назначен в июле 2020 года.