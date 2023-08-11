Грозный, 11 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит смысла в переговорах по Украине, потому что они нужны только находящимся в бедственном положении странам Запада.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Представители разных стран всё громче обсуждают тему переговоров по поводу ситуации на Украине. Самые инициативные из них предлагают конкретный план мирного урегулирования конфликта. Однако я в корне с этим не согласен», — написал 11 августа Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что Россия выигрывает по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене.

Как считает глава Чечни, втягивая Россию в долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, западные страны лишь пытаются выиграть время. При этом ошибочно полагают, что это может помочь киевским властям переломить ход спецоперации, подчеркнул он.

Также глава Чечни отметил, что если в начале спецоперации страны Запада обвешивали Россию санкциями, убеждая, что это приведет к полному разрушению российской экономики, то сейчас они неожиданно для себя сами оказались на грани экономического коллапса. По его словам, Россия тем временем нарастила темпы производства и значительно обогатила внутренний рынок. Санкции не вызвали ожидаемую разрушительную реакцию, подчеркнул Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в США Анатолий Антонов заявил 8 августа, что переговоры по Украине в Джидде обречены на провал, так как они проходили без участия российской стороны. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран на переговорах не поддержали «формулу мира» Зеленского. По его словам, есть некоторые пункты, которые вызвали возражения у представителей некоторых стран.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за мирной инициативой Саудовской Аравии по ситуации на Украине, вместе с тем власти полагают, что Киев не будет стремиться к миру, пока его используют как инструмент в войне коллективного Запада против России. Глава российского государства неоднократно отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по ситуации на Украине, но ключ к решению проблемы находится на стороне Запада.