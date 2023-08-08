Вашингтон, 8 августа, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Переговоры по Украине в Джидде (Саудовская Аравия) обречены на провал, так как они проходили без участия российской стороны, заявил посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Мы стали очевидцами ещё одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 8 августа, в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что результатом переговоров в Саудовской Аравии стало отсутствие единой позиции по мирному урегулированию украинского конфликта. «Никакой поддержки… «мирной формулы» не было и в помине», — добавил он.

Переговоры по Украине в Джидде проходили с 6 по 7 августа. На них присутствовали представители около трёх десятков стран.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран на переговорах не поддержали «формулу мира» Владимира Зеленского. По его словам, есть некоторые пункты, которые вызвали возражения у представителей ряда стран.