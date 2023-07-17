Москва, 17 июля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В рамках добровольного сокращения экспорта нефти Россия сокращает экспортный график на август. Об этом 17 июля сообщили в Минэнерго РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия сокращает экспортный график на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что график транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России на III квартал 2023 года будет сокращён в объёме около 2,1 млн тонн, что соответствует уровню сокращения экспорта на август.

В ведомстве добавили, что снижение объёмов экспортного графика затронет как отгрузки в направлении морских портов (Новороссийск, Усть-Луга, Приморск), так и трубопроводные поставки.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в августе 2023 года Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, это решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса рынка.

Новак 2 апреля отмечал, что до конца 2023 года Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от среднего уровня в феврале. Решение принято в качестве реакции на нестабильность рынка. Аналогичное решение приняли ряд участников ОПЕК+, в том числе ОАЭ и Кувейт.