Москва, 11 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Если российские компании ждали окончательного сигнала к тому, чтобы покинуть инфраструктуру Google, то они его наконец получили, считает Вадим Ампелонский, заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что Google начал блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т.д.) ряду российских компаний, которые оказались под санкциями США.

«Если российские компании, которые всё ещё организуют рабочие места своих сотрудников на инфраструктуре Google, ждали звонка, то вот он прозвенел. Уже давно было понятно, что в текущей ситуации российским компаниям, которые работают на инфраструктуре американских IT-гигантов, ничего не светит», — сказал Ампелонский.

Он подчеркнул, что Россия много сделала для импортозамещения — обзавелась своими полноценными продуктами (например, сервис «МойОфис»), которые позволяют любой компании комфортно переехать с западных площадок.

«Так что ответа в данной ситуации надо ждать не со стороны российского государства, а российских компаний, которые уже давно должны были переехать на отечественные сервисы, — подчеркнул Ампелонский. — Многие крупные компании уже перебрались на российские площадки».

При этом он подчеркнул, что назвать случившееся неожиданным нельзя, так как к этому всё шло.

«Когда началась СВО, мы видели, как повёл себя крупный американский бизнес. Google и Apple заняли половинчатую позицию, не уйдя с рынка, но было понятно, что, дождавшись команды своих заокеанских кураторов, они сделают то, что должны сделать. Иными словами, мы столкнулись с отложенным применением некоторых мер, которые были приняты в отношении нашей страны ещё в прошлом году», — сказал эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, российским компаниям, лишившимся возможности работать в сервисах Microsoft, придётся перейти на отечественные аналоги, которые есть и уже успешно опробованы в государственном секторе. В частности, речь идёт о таких сервисах, как «Р7» и «МойОфис». Кроме того, он напомнил, что государственные учреждения уже переходят на российские сервисы с открытым кодом.

Ранее компания Microsoft разослала предупреждение, что после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям. В сообщении говорится, что корпорация больше не может принимать платежи.