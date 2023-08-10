Мелитополь, 10 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В ходе попыток контрнаступления на запорожском фронте украинские войска за два месяца не смогли дойти даже до первой линии обороны. Об этом 10 августа заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

РИА Новости

«Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошёл даже до первой линии (обороны — Прим. ред.)», — сказал он в интервью РИА Новости.

Врио губернатора уточнил, что ВСУ смогли за два месяца захватить только несколько выносных опорных пунктов на первой линии обороны, и добавил, что за ними через каждые семь километров идут взводные опорные пункты и ротные опорные пункты.

«Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря, какой план они ставили, мы вообще не видим. Нереальная история», — подчеркнул Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что российские войска перехватили инициативу на передовой после провалившегося контрнаступления ВСУ. Эксперт подчеркнул, что ВСУ не смогли приблизиться даже к первой линии обороны Вооружённых сил России.

До этого директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин рассказал ИА Регнум, что бесконечная смена тактики стала причиной огромных потерь техники и личного состава украинкой армии, в результате чего резерва ВСУ хватит только лишь на три недели. Он отметил, что из-за этого конец украинского наступления станет неизбежным в ближайшие несколько недель.