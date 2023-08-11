Мелитополь, 11 августа, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Утром 11 августа украинская армия предприняла безуспешную попытку танкового прорыва в районе Работино и Новоданиловки в Запорожской области. Об этом 11 августа сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня около шести утра (совпадает с мск — прим. ред.) противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки», — написал он.

Балицкий уточнил, что военнослужащие ВСУ повели колонну бронетехники по минным полям, и танки начали подрываться на минах, ещё один танк уничтожила российская артиллерия, после чего остатки украинских военных с двумя танками отступили.

Врио губернатора отметил, что противник сохраняет высокую интенсивность обстрелов и только за последние сутки 174 раза ударил по позициям российских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что ВСУ потеряли при попытках наступления на ореховском направлении в Запорожской области, где расположено Работино, свыше тысячи военных, и эта цифра быстро продолжает увеличиваться. Он уточнил, что командование украинских военных не жалеет для этого ни живой силы, ни техники.

До этого в интернете появилось видеозапись с разбитой техникой ВСУ у Работино. На этих снятых с беспилотника кадрах запечатлено большое количество уничтоженной российской армией у населённого пункта украинской военной техники.