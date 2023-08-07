Запорожская область, 7 августа, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Видеозапись с разбитой техникой украинских войск около села Работино в Запорожской области опубликовало 7 августа РИА Новости.

РИА Новости

На выложенных в интернет кадрах, снятых с беспилотника, запечатлено множество уничтоженной российскими войсками военной техники ВСУ в окрестностях населённого пункта.

Украинская армия пытается зайти в Работино с севера и востока, артиллерия ВСУ непрерывно ведёт обстрел посёлка, чтобы дать возможность киевским боевикам продвинуться дальше. При этом российские войска успешно пресекают все попытки наступления украинских военных. В данный момент в населённом пункте не осталось ни одного целого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа ВСУ задействовали второй эшелон войск для попытки наступления на Работино в Запорожской области. Украинские военные использовали для этого 10-й армейский корпус.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в начале августа подтвердил данные о тяжёлых боях у Работино. По его словам, украинская армия бросила вперёд пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки, чтобы провести наступление и выйти на первую линию российской обороны.