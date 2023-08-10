Грозный, 10 августа, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли на ореховском направлении в Запорожской области свыше тысячи военных, и эта цифра продолжает быстро увеличиваться. Об этом 10 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, ореховское направление является одним из наиболее сложных на всей линии фронта и именно там, неподалёку от первой линии российской обороны, находится населенный пункт Работино, в направлении которого пытаются наступать ВСУ.

«Для достижения этой цели противник не жалеет ни живой силы, ни техники. По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти», — написал он.

Глава республики отметил, что на этом направлении на протяжении долгого времени держат оборону батальон «Восток-Ахмат», не желающий уступать противнику «даже метр» на этом ответственном участке.

«Практически каждый день противник пытается продвинуться, но из раза в раз отбрасывается назад со значительными потерями», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия проводит перегруппировку на ореховском направлении. Он назвал действия ВСУ неслаженными и указал, что у киевских военных наблюдается низкий моральный дух.

А 31 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на ореховском направлении.

Министр отметил, что подразделения 71-го мотострелкового полка и 810-й бригады морской пехоты проявили самоотверженность и стойкость.