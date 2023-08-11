Село Хороль, Приморский край, 11 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Двое детей утонули во время паводка в Приморском крае. Детей затянуло в водопропускную трубу, сообщили 11 августа в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

Погибшие — братья 10 и 12 лет, которые в километре от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа играли у обочины дороги.

«В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в неё попал его брат, пытавшийся оказать помощь», — сообщило ведомство.

На место исчезновения детей прибыли сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.

«Тела детей обнаружены», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте продолжают работу специальные службы. Приморская прокуратура выразила соболезнования родным и близким погибших детей.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 11 августа в пяти муниципальных районах Приморского края из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации — в Михайловском и Черниговском районах, Красноармейском и Анучинском муниципальных округах и в Лесозаводске.

В Красноармейском районе в зоне подтопления оказались сотни приусадебных участков, несколько населённых пунктов оказались недоступны для проезда автомобильным транспортом.