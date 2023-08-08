Владивосток, 8 августа, 2023, 08:59 — ИА Регнум. В Красноармейском муниципальном районе Приморского края из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального министерства по делам ГО и ЧС.

Министерство ГОЧС Приморского края

«Режим чрезвычайной ситуации введён в Красноармейском муниципальном округе. В зоне подтопления округа один частный дом в селе Рощино и порядка 380 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент от автомобильного сообщения остаются отрезанными 14 населённых пунктов в Красноармейском, Чугуевском и Ханкайском округах. Также указывается, что в эти сёла спасатели организовали лодочные переправы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Приморье ливни размыли проезды к нескольким населённым пунктам. На тот момент в семи муниципалитетах наблюдались множественные переливы длиной 20–50 метров и глубиной до одного метра.

Позднее стало известно, что из-за плохой погоды 17 детей, принимавших участие в молодёжном слёте на острове Аскольд в Приморье, с 5 августа не могут вернуться оттуда. Организаторы лагеря просили родителей не беспокоиться, так как на острове с детьми находятся взрослые, которые готовы к таким ситуациям, и у ребят есть всё необходимое для жизни, они проживают в щитовых тёплых домиках, приспособленных к условиям штормовой погоды. Позже детей благополучно доставили на материк.