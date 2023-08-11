Москва, 11 августа, 2023, 13:06 — ИА Регнум. С космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся запуск уникального космического аппарата «Луна-25», созданного корпорацией «Роскосмос». На космическом корабле нанесен юбилейный логотип президентской платформы «Россия — страна возможностей», которой 22 мая 2023 года исполнилось 5 лет, сообщается в пресс-релизе АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба «Россия — страна возможностей»

Запуск станции «Луна-25» стал первой в истории современной России лунной миссией. В последний раз предшественника станции — аппарат «Луна-24» — отправили 47 лет назад. Аппарат получил сведения о наличии водяного льда на поверхности спутника Земли. Однако критически низкое количество влаги в полученных образцах побудило ученых прекратить исследования и сфокусироваться на изучении Марса, Венеры и других планет. К идее исследования Луны в России вернулись лишь в середине 2000-х годов. В 2013 году проектируемая станция получила название «Луна-25». Она позволит дистанционно совершить исследования поверхности спутника Земли, выявить территории, пригодные для последующей высадки аппаратов, а также взять образцы грунта.

Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту намечается на 16 августа, а её мягкая посадка на поверхность Луны — на 21 августа. В части посадки «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

Сотрудничество АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорации «Роскосмос» развивается по целому ряду направлений. «Роскосмос» является одним из самых активных партнеров конкурса управленцев «Лидеры России». В частности, космонавты не только сами участвуют в проекте, но и дают мастер-классы по лидерству для управленцев. Также участники конкурса для школьников «Большая перемена» регулярно встречаются с космонавтами, решают тематические кейсы, а некоторым даже удалось посетить космодром «Байконур» и космодром «Восточный».

Четвертое очное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» под председательством президент Владимира Путина состоялось 19 июля 2023 года. На нём подвели итоги пятилетней работы организации, а выпускники проектов платформы рассказали, как конкурсы изменили их жизнь и предложили свежие идеи по развитию платформы.

Одна из участниц — школьница из города Старая Русса в Новгородской области, двукратная победительница Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior Дарья Арсеньева рассказала президенту о своём увлечении космосом, как она побывала на космодроме «Байконур» и пообщалась с космонавтами. По решению президента, исполнилась еще одна мечта школьницы: 11 августа девочка побывала на космодроме «Восточный» и увидела запуск ракеты с юбилейным логотипом платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба «Россия — страна возможностей» Школьница из города Старая Русса в Новгородской области, двукратная победительница Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior Дарья Арсеньева

АНО «Россия — страна возможностей» в 2023 году отметила своё пятилетие. Основные задачи организации — это создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. За 5 лет работы платформы участниками её проектов стали 20 миллионов человек от 5 до 91 года из всех 89 регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Платформа развивает работу по пяти направлениям. За последний год платформа запустила шесть новых конкурсов для разных целевых аудиторий, в том числе несколько проектов для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

С 2017 года кратно увеличилось число россиян, которые верят в возможности самореализации как в стране в целом, так и непосредственно в своем регионе проживания. По данным опросов, до 2017 года, ещё до создания АНО «Россия — страна возможностей», только 37% россиян верили, что у молодёжи есть возможность реализовать себя. Опрос ВЦИОМ, проведённый в июне 2023 года, показал, что уже 81% россиян верит в возможности самореализации молодёжи.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 августа «Роскосмос» опубликовал короткую видеозапись с траекторией полёта автоматической станции «Луна-25» к земному спутнику. В ролике показывается, как станция стартует с Земли в космос и двигается по заданному маршруту к Южному полюсу Луны. Позже в пресс-службе Роскосмоса заявили, что специалисты взяли под контроль управление российской автоматической станцией «Луна-25» после её отделения от разгонного блока «Фрегат».