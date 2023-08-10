Москва, 11 августа, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своём Telegram-канале короткую видеозапись с траекторией полёта автоматической станции «Луна-25» к земному спутнику.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с этим лунным аппаратом намечен на 11 августа 02:10:57 по московскому времени. Его проведут на космодроме «Восточный».

В ролике показывается, как станция стартует с Земли в космос и двигается по заданному маршруту к Южному полюсу Луны. Аппарат должен сесть на земном спутнике через почти пять суток.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа ракету со станцией «Луна-25» доставили и установили на стартовом столе космодрома «Восточный» для подготовки к её предстоящему запуску. 10 августа в Роскосмосе сообщали, что государственная комиссия одобрила заправку и старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с «Луной-25» на борту.

Власти Верхнебуреинского района Хабаровского края решили эвакуировать жителей посёлка Шахтинск в связи с предстоящим запуском лунной станции. Они опасаются падения ступеней ракеты после старта.