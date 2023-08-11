Москва, 11 августа, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Даже если кто-то из украинского руководства и понимал, что так называемое контрнаступление будет самоубийственным, то не стал бы от него отказываться. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищённое общество» Ласло Фельди заявил, что начало украинского контрнаступления было глупым и самоубийственным политическим решением, необоснованным с профессиональной военной точки зрения. Он выразил уверенность в том, что все американские и европейские военные эксперты единогласно назвали бы контрнаступление напрасным. А его начало было глупым решением, означающим уничтожение тысяч людей.

Военный политолог Кошкин отметил, что сейчас уже очевиден провал украинского контрнаступления, и эксперты логично называют его самоубийственным из-за огромного количества потерь ВСУ и полного отсутствия результатов.

«Но от Киева ничего не зависело. Все решения о контрнаступлении принимали Вашингтон и Лондон, украинское правительство не в состоянии это делать. Но всё дело в меркантильных суждениях, даже если кто-то из руководства и понимал, что наступление будет провальным, то первоочередным было желание обогатиться и остаться у власти», — рассказал Кошкин.

При этом военный политолог не согласился с мнением Фельди о том, что американские и европейские эксперты могли назвать контрнаступление напрасным, поскольку именно на Западе сначала звучали громкие заявления о будущем успехе и мощи ВСУ.

«Мнение о том, что это глупое политическое решение, не отвечает реальности. Правящая партия США во главе с президентом Джо Байденом выступала «за» контрнаступление, там верили в его успехи. Также европейские политики и эксперты сначала поддерживали весеннее украинское контрнаступление. Они твердили о силе ВСУ, тогда никто не предсказывал провала. Наоборот, у них не было того самого военно-политического осмысления», — отметил военный политолог.

Поэтому сейчас, когда совершенно очевиден провал наступления ВСУ, сопряжённый с огромными потерями личного состава, многие западные эксперты называют решение киевского режима глупым и самоубийственным.

«Как говорится, у победы отцов много, а поражение — сирота. Сейчас идёт обычная констатация очевидного», — заключил Кошкин.

Также, по его мнению, не вызывает удивления, что подобную констатацию фактов озвучил эксперт из Венгрии, где довольно сильны осуждающие военную помощь Украине настроения.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в середине июля заявил, что Украина уже давно утратила свой суверенитет, и ситуацию в этой стране определяет коллективный Запад во главе с США. На саммите НАТО в Вильнюсе венгерский премьер подчеркнул, что альянс должен не отправлять Украине вооружение, а пытаться достичь мира. Он подчеркнул, что позиция Будапешта по этому вопросу не изменилась.

Ранее венгерский эксперт Ласло Фельди заявил, что общественное мнение в Европе о военной помощи Украине начинает меняться. Он отметил, что все те деньги, которые могли бы использовать на социальную поддержку или инвестиции, развитие, по итогу тратят на оружие, которое уничтожается на Украине. На это старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заключил, что начальное состояние ажиотажа в желании поддерживать Киев, которое генерировал Вашингтон, постепенно спадает, и в Европе всё больше нарастает мнение о бесперспективности и бесцельности военной помощи Украине на фоне абсолютно безрезультатного «контрнаступления» ВСУ.

9 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ потеряли порядка 605 военнослужащих на четырёх направлениях в зоне спецоперации за прошедшие сутки.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Он отметил, что украинские отряды в большей степени участвуют в так называемых «мясных штурмах», которые сопряжены с огромными потерями. Из-за этого украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения. По словам Марочко, командиры пренебрегают объективной информацией и отдают распоряжения, ведущие к значительным потерям.

По мнению генерал-майора Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отставке Сергея Кривоноса, неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной привела к огромным потерям среди украинских военных. Он отметил, что количество убитых идёт на десятки тысяч.