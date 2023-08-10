Москва, 10 августа, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Начальное состояние ажиотажа в желании поддерживать Киев, которое генерировал Вашингтон, постепенно спадает, и в Европе всё больше нарастает мнение бесперспективности и бесцельности военной помощи Украине на фоне абсолютно безрезультатного «контрнаступления» ВСУ. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Сергей Корсун ИА Регнум

Эксперт отметил, что действия ВСУ на поле боя не дают никаких видимых результатов, появляются лишь новые сообщения о потерях очередной партии западной техники, на которую ушли огромные средства. И именно это сейчас видят европейцы, начальный ажиотаж которых генерировали США.

«Было такое состояние угара, когда США побуждали страны НАТО, чтобы они и коллективно, и по отдельности оказывали военную помощь Украине. Здесь ещё сработал такой тезис, который продвигали американцы, что надо быстро оказать помощь Киеву, и это приведёт к истощению России и урегулированию конфликта в интересах Запада. Думаю, что некоторые политики поверили в этот тезис», — рассказал Оленченко.

К тому же, по мнению политолога, члены альянса были заинтересованы в быстром выполнении просьбы США, чтобы поскорее избавиться от некого обязательства и давления. Оленченко отметил, что время показало, как ни военная помощь, ни санкции не оказали того влияния, которое планировали западные страны. Поэтому начинает распространяться общее состояние неудовлетворённости стран Европы.

«Звучали мнения уже не только от экспертов, но и от представителей элиты, в том числе Франции, Германии. Значит, нарастает понимание в Европе бесперспективности и бесцельности вложения денег в военную помощь Украине. Многие уже говорят, что им якобы нечем помогать. Это ещё и удобный «извинительный» манёвр, чтобы не поддерживать призывы США помогать Украине», — добавил политолог.

Эксперт напомнил, что ещё в начале апреля представители Франции, например, выступали против помощи Украине на фоне серьёзного экономического кризиса и сильного роста цен в стране. Оленченко выразил надежду, что мнение о неправильности вложения европейских государственных средств в военную помощь Киеву будет расширяться и распространяться на многие страны, за пределы Венгрии, которая давно выступает с призывами остановить поставки вооружения.

Ранее венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди заявил, что общественное мнение в Европе о военной помощи Украине начинает меняться. Он отметил, что все те деньги, которые могли бы использовать на социальную поддержку или инвестиции, развитие, по итогу тратят на оружие, которое уничтожается на Украине. Фельди назвал действия Европы контрпродуктивными. При этом эксперт допустил, что военная помощь Киеву продолжится, но в меньших количествах, чем раньше.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в середине июля заявил, что Украина уже давно утратила свой суверенитет, и ситуацию в этой стране определяет коллективный Запад во главе с США. На саммите НАТО в Вильнюсе венгерский премьер подчеркнул, что альянс должен не отправлять Украине вооружение, а пытаться достичь мира. Он подчеркнул, что позиция Будапешта по этому вопросу не изменилась.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ранее венгерская сторона воздерживалась в ходе голосования о поставках оружия киевским властям, однако до момента, пока банк страны OTP будет оставаться в украинском списке «международных спонсоров войны», будет голосовать только против. Он добавил, что до этого момента Венгрия также не даст своего согласия на выплаты членам Евросоюза для поставок оружия украинским военным.

Также в июле канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал мирную инициативу по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Нехаммер подчеркнул, что с его точки зрения как канцлера нейтральной страны, важно поддерживать исходящие от Бразилии инициативы, которые способствуют прекращению боевых действий.

Глава минобороны Германии Борис Писториус 3 августа выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине. Ранее против таких поставок также высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад лжёт, изображая, что не участвует в конфликте на Украине. В действительности НАТО поставляет в зону боевых действий в помощь ВСУ оружие, наёмников, разведданные.