Варшава, 11 августа, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Польские СМИ постепенно начинают осознавать плохое положение ВСУ в конфликте с Россией и то, что Украина не побеждает в этом противостоянии. Об этом 11 августа написала газета Rzeczpospolita.

Сергей Корсун ИА REGNUM

В материале отмечается, что большая часть польских журналистов настолько хочет, чтобы Россия потерпела поражение в конфликте, что отбирает под это информацию и принимает собственные желания за реальное положение дел.

«Украина не выигрывает… Хотя нам всем этого очень хотелось бы», — говорится в публикации.

Автор статьи указал, что если верить сообщениям польских СМИ, то создаётся впечатление, что украинские военные вот-вот захватят Москву.

«Они [Киев] бомбят дома в России, атакуют корабли, захватывают плацдармы, ставят условия, что они начнут переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, когда тот уйдёт с … [освобождённых] территорий», — пояснил журналист.

Он признался, что также долго верил в то, что украинские военные ведут успешные боевые действия, однако когда вопросы о неудачах ВСУ стали обсуждать в польских обзорах докладов западных аналитических центров, стало ясно, что контрнаступление Киева «увязло в минных полях» и не было успешным.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа польский президент Анджей Дуда признал, что украинские военные не способны прорвать линию обороны Вооружённых сил России и вести контрнаступление. Он высказал мнение, что это происходит из-за нехватки у ВСУ западного оружия.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российский войска готовы начать полноценное наступление, однако на данный момент с тактической точки зрения им лучше вести активную оборону. Он отметил, что в этом случае потери ВСУ в несколько раз больше, чем у российской армии.

Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что жителям Украины по-настоящему нужна капитуляция, которая могла бы открыть путь к миру, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. По его словам, США нужна безраздельная власть, и они не станут для этого жалеть жизни украинцев.