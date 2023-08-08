Президент Сербии назвал Украину дружественной страной
Александр Вучич назвал Украину дружественной Сербии страной
Белград, 9 августа, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Украина является для Сербии дружественный страной, заявил президент республики Александр Вучич. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не признаёт независимость самопровозглашённой республики Косово.
«Украина — дружественное нам государства, у нам государства, у нас никогда не было конфликтов и проблем с Украиной и надеюсь, что не будет. Думаю, что президент Зеленский… намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента», — заявил Вучич в беседе с журналистами.
Правительство Сербии выступает с поддержкой территориальной целостности и суверенитета Украины, однако при этом отказывается вводить в отношении Российской Федерации и её граждан и компаний какие-либо санкции.
Как передавало ИА Регнум, ранее Александр Вучич заявил, что Сербия намерена сохранить независимою позицию во внешней политике и дружеские связи. При этом он подчеркнул, что страна движется в сторону Европы.