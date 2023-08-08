Белград, 9 августа, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Украина является для Сербии дружественный страной, заявил президент республики Александр Вучич. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не признаёт независимость самопровозглашённой республики Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Украина — дружественное нам государства, у нам государства, у нас никогда не было конфликтов и проблем с Украиной и надеюсь, что не будет. Думаю, что президент Зеленский… намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента», — заявил Вучич в беседе с журналистами.

Правительство Сербии выступает с поддержкой территориальной целостности и суверенитета Украины, однако при этом отказывается вводить в отношении Российской Федерации и её граждан и компаний какие-либо санкции.

Как передавало ИА Регнум, ранее Александр Вучич заявил, что Сербия намерена сохранить независимою позицию во внешней политике и дружеские связи. При этом он подчеркнул, что страна движется в сторону Европы.