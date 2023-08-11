Киев, 11 августа, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Коррупция настолько проникла во все сферы жизни на Украине, что без неё государство уже не сможет существовать. Такое заявление сделал украинский психолог Олег Хомяк в интервью каналу Alpha Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Это, может быть, ужасно выглядит. Коррупция придает смысл существованию государственной власти», — такого мнения придерживается психолог.

Также психолог указал на ошибку украинских властей, полагающих, что прогресс в стране начнётся после избавления от всего, связанного с Россией. По мнению специалиста, идея о бойкоте какого-либо русского поэта или писателя-классика в надежде, что это спровоцирует начало расцвета страны, выглядит сумасшедшей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Польше указали на неготовность Украины к вступлению в Евросоюз из-за коррумпированной власти и грубых нарушений демократии.

По мнению польского журналиста Лукаша Важехи, Украина является коррумпированной и квазиавторитарной страной, в которой множество олигархов. Важеха поясняет, что Украина неспособна к самостоятельному существованию и в перспективе её ожидает огромная демографическая проблема.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом этапе кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Украинский лидер не назвал конкретных имён тех, кого планируется уволить, при этом ранее он выразил недовольство коррупцией, которая была выявлена в ходе проверки украинских военкоматов.