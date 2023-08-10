Гонолулу, США, 10 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Не менее 36 человек погибли из-за лесных пожаров на острове Мауи (штат Гавайи, США). Об этом сообщил телеканал СNN.

County Of Maui/Global Look Press

«В то время как продолжаются усилия по тушению пожаров были обнаружены <…> 36 погибших», — процитировал телеканал заявление управления округа Мауи.

Какие-либо связанные с этим подробности не уточняются. До этого сообщалось о шести погибших в результате природных пожаров на Мауи. Ещё несколько человек пропали без вести.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее посольство России в Вашингтоне запросило у Госдепа данные о возможном наличии среди жертв пожаров на острове Мауи российских граждан. Диппредставительство пообещало оказать помощь пострадавшим от стихии россиянам в случае их обращения.

До этого в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за природных пожаров. Также были переведены в усиленный режим работы органы и ведомства, которые задействованные в ликвидации пожаров.