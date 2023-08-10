Вашингтон, 11 августа, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Сумма средств, которую американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США для помощи Украине, превзошла объем финансирования для решения внутренних проблем Соединенных Штатов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

Всего в запросе числится $40 млрд, из которых $24 млрд предназначаются украинской стороне. При этом остальные средства администрация США намерена направить на решение проблем с миграцией и борьбу с оборотом наркотиков в Соединенных Штатах ($4 млрд), а также на «реагирование на стихийные бедствия» на американской территории ($12 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа агентство Associated Press распространило информацию о том, что Джо Байден собирается запросить у Конгресса для экстренной помощи Киеву на $13 млрд больше, чем планировалось ранее. Журналисты уточнили, что такое решение объясняется неудачами ВСУ при проведении контрнаступления.

В свою очередь американский конгрессмен-республиканец Пол Госар призвал главу Белого дома обратить внимание на внутренние проблемы США, а не тратить бюджетные средства на поддержку Украины. Парламентарий отметил, что в стране наблюдается рост насилия и наркоторговли.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 10 августа заявил, что он уверен в поддержке американскими гражданами любых решений Джо Байдена по Украине.