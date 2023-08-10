Вашингтон, 11 августа, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар призвал президента Соединённых Штатов Америки Джо Байден обратить внимание на внутренние проблемы государства вместо того, чтобы тратить бюджетные средства на поддержку Украины в конфликте.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Вместо того, чтобы тратить хотя бы один лишний грош на опосредованную войну на Украине и убивать ещё больше людей, было бы гораздо стоящим усилием поставить проблемы Америки на первое место», — сказал Госар в беседе с РИА Новости.

Конгрессмен подчеркнул, что в стране наблюдается рост насильственной преступности, а также распространение наркотиков. Кроме того, он напомнил о высоком уровне бездомности.

Как передавало ИА Регнум, в четверг, 10 августа, президент Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 13,1 миллиарда долларов, которые пойду на закупку снаряжения для Украины и восполнение запасов министерства обороны.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что граждане Соединённых Штатов Америки поддержат решения Джо Байдена по Украине.