Вашингтон, 10 августа, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обратится в Конгресс с запросом о выделении ещё более $13 млрд на экстренную помощь Украине, сообщает 10 августа Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации журналистов, это связано с неудачами ВСУ при проведении контрнаступления. Кроме того, президент планирует запросить у Конгресса $12 млрд для ликвидации возможных стихийных бедствий, добавили в издании.

Авторы публикации отметили, что ранее конгрессмены одобряли подобные запросы Байдена, но теперь ситуация изменилась, в палате представителей, где большинство у Республиканской партии, назревает раскол. По данным издания, многие хотят продемонстрировать поддержку экс-президенту Дональду Трампу, который критикует власти за военную помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 10 августа 2023 года заявил, что США удовлетворили все запросы Киева по обеспечению контрнаступления. Он призвал не критиковать ВСУ за отсутствие успехов и добавил, что Вашингтон продолжит помогать украинским властям столько, сколько потребуется.

Как заявили в посольстве России в США, заявления Белого дома, что Украине всё еще требуется военная помощь, свидетельствует, что Вашингтон признал провал своей стратегии. Российские дипломаты также призвали власти США осознать, что их политика ведёт к эскалации конфликта и увеличению человеческих жертв.