Вашингтон, 11 августа, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил уверенность в том, что американские граждане поддержат любые решения президента США Джо Байдена по Украине.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

В ходе брифинга 10 августа журналисты задали Кирби вопрос в связи с результатами опроса общественного мнения, проведённого CNN. Согласно результатам опроса, около 55% граждан США выступают против продолжения предоставления Украине военной помощи.

«Американский народ понимает, что находится на кону», — заявил Кирби в эфире телеканала Fox News, комментирую новый запрос Джо Байдена к Конгрессу о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее администрация Белого дома опубликовала документ, согласно которому президент Джо Байден в четверг, 10 августа, запросил у Конгресса 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, ещё порядка 12 миллиардов долларов он запросил на устранение последствий возможных стихийных бедствий на территории США.