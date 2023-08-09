Харьков, Украина, 9 августа, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона к эвакуации. Об этом в среду, 9 августа, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Ориентировочно эвакуации подвергается более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильём на более безопасных территориях», — говорится в распространённом сообщении.

В понедельник, 7 августа, заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе на купянском направлении в районе Харькова шли тяжёлые бои. По её словам, это направление стал «очень горчим».

Как передавало ИА Регнум, 3 августа в Министерстве обороны России сообщили, что штурмовые отряды «Западной» группировки войск на купянском направлении вели наступление на широком фронте. В результате российские бойцы заняли более выгодные позиции около ряда населённых пунктов.

Позднее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что ВС России освободили пять населённых пунктов в регионе. Он подчеркнул, что такой результат является вполне серьёзным показателем, и добавил, что продвижение российских военных вглубь территории противника происходит достаточно эффективно.