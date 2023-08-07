Киев, 7 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 7 августа, что тяжёлые бои на минувшей неделе шли на купянском направлении в районе Харькова.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее… Противостояние было очень жёсткое», — сказала Маляр в эфире телеканала «Рада».

В Минобороны России 3 августа сообщили, что штурмовые отряды «Западной» группировки войск на купянском направлении осуществляли наступательные действия на широком фронте. В результате российские бойцы заняли более выгодные позиции около населённых пунктов Першотравневое, Ольшана в Харьковской области и Куземовка (ЛНР). За сутки потери ВСУ на этом направлении составили 150 украинских военнослужащих.

В конце июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы на купянское направление. Эксперт уточнил, что поставляется бронетехника советского и западного производства, и отметил, что часть этой военной техники направляется в Купянск.