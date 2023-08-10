Львов, Украина, 10 августа, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Четыре памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины. Кадры сноса монументов 10 августа опубликовал Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Фото: Стрийська міська рада Демонтаж памятника в Львовской области на западе Украины

В сообщении указано, что памятники демонтировали в населённых пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас. Ранее Львовская областная военная администрация сообщала, что с начала 2023 года в регионе снесли 123 памятника.

Однако, как сообщало ИА Регнум, во Львовской области не только сносят, но и пытаются спасти советские памятники. Так, руководство Белжской общины Червоноградского района уклонялось от предоставления информации о монументах, чтобы не допустить их уничтожения.

Вместе с тем, глава львовской областной администрации Максим Козицкий ранее заявлял, что в селе Подорожном демонтировали «ещё один» памятник советской эпохи. Во Львове также попытались украсть останки Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, попытка похитить прах успехом не увенчалась. Но при этом Садовой отметил, что Кузнецов городу «не нужен», но просто так власти отдавать его прах не собираются. В 2020 году исполком Львовского горсовета решил не передавать останки Кузнецова его родственникам в Россию, а использовать при обмене украинских пленных.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Глава МИД отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.