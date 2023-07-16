Киев, 16 июля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. На западе Украины демонтировали советский памятник. Об этом сообщил 16 июля глава областной администрации Максим Козицкий.

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«Еще один памятник советской поры демонтировали в Стрыйском районе, в селе Подорожном», — написал он в Telegram-канале.

Козицкий добавил, что до конца года украинские власти планируют завершить процесс декоммунизации во Львовской области.

Принятие законов о декоммунизации и волна переименований городов, улиц, а также снос памятников, связанных с советским прошлым, начались на Украине ещё в 2015 году. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в июне в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

В мае в селе Заречье Стрыйского района Львовской области Украины снесли памятник, посвященный советским освободителям от фашизма. Также в мае 2023 года в Николаеве снесли памятник основателю города князю Григорию Потёмкину. В апреле в Полтаве уничтожили памятники поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину.

На пленарном заседании сессии Киевсовета 18 мая приняли решение о переименовании 26 городских объектов, связанных с советским прошлым и Россией. Кроме улиц, названия сменили и у станций киевского метро. Теперь станция метро «Дружба Народов» называется станция ​​«Зверинецкая», а станция «Площадь Льва Толстого» — «Площадь Украинских Героев».

Президент России Владимир Путин 9 мая назвал преступлением и надругательством над подвигами советских воинов снос мемориалов в некоторых странах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в декабре напомнила о сносе на территории Украины практически всех памятников Владимиру Ленину, которому эта страна обязана своей государственностью. Дипломат указала, что киевский режим не останавливается, а напротив, постоянно выбирает новые объекты для ненависти. Захарова подчеркнула, что, действуя таким образом, Киев тщетно пытается отменить русскую культуру.