Львов, Украина, 24 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Во Львове злоумышленники попытались украсть останки Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова. Об этом 24 июля сообщил мэр города Андрей Садовой.

Водник Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове

В своём Telegram-канале он опубликовал фотографию осквернённой могилы на Холме Славы.

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова», — написал глава города.

При этом он добавил, что попытка похитить прах разведчика успехом не увенчалась. Сейчас расследованием инцидента уже занялась полиция.

Садовой отметил, что Кузнецов «нам не нужен», но просто так власти отдавать его прах не собираются.

В 2020 году исполком Львовского горсовета решил не передавать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на Западной Украине, его родственникам в Россию, а использовать при обмене украинских пленных.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине идёт активная борьба с любым проявлением русского. Так, власти украинского села Задворье Львовской области в апреле демонтировали последний советский памятник, повещённый победе Красной армии в одном из сражений Гражданской войны. Ранее в этом населённом пункте снесли памятник маршалу Советского Союза Семёну Будённому.

В мае в Закарпатской и Львовской областях Украины демонтировали два связанных с советской историей монумента ― фигуру скорбящей женщины в Мостисской общине Яворовского района Львовской области и памятник советскому солдату в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатской области.

В середине июля на западе Украины демонтировали ещё один советский памятник. Его снесли в селе Подорожном Стрыйского района Львовской области.

На Украине войну с памятниками начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации.