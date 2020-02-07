Львов, Украина, 7 февраля, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».

Кузнецов — «Пауль Зиберт»

Чиновники Львовского муниципалитета приняли решение отложить передачу останков и внести предложение об «обмене» на рассмотрение СБУ и МИД Украины.

Справка ИА REGNUM: Николай Кузнецов — выдающийся советский разведчик, несколько лет успешно действовавший в глубоком тылу немецких войск, выдавая себя за немецкого офицера.

Входил в «Особую группу при наркоме внутренних дел СССР», возглавляемую не менее легендарным Павлом Судоплатовым. Летом 1942 года Николай Кузнецов был направлен в отряд спецназначения «Победители», действовавший в окрестностях оккупированного города Ровно.

Легализовавшись как обер-лейтенант Зиберт, общался с германскими офицерами и чиновниками оккупационной администрации, добывая ценную информацию.

Кузнецов Николай Иванович

Лично взял в плен курьера рейхскомиссара Украины, установив местонахождение в районе Винницы личного бункера Адольфа Гитлера «Вервольф». В ноябре 1943 г. захватил в плен командующего восточными батальонами генерал-майора Макса Ильгена и ликвидировал руководителя юридического отдела рейхскомиссариата Украины оберфюрера СА Альфреда Функа.

Всего Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 высших офицеров и чиновников нацистской оккупационной администрации.

В начале 1944 года по приказу командования вместе с разведчиками Беловым и Каминским скрытно выдвинулся во Львов, чтобы оставаться в расположении отступающих немецких войск.

В начале марта 1944 года группа Кузнецова столкнулась с отрядом бандеровцев, по заданию немцев охотившихся за партизанами и советскими разведывательно-диверсионными группами.

Оказавшись в полном окружении, Кузнецов и его товарищи подорвали себя последними гранатами.

Захоронение Николая Кузнецова было обнаружено в 1959 году, идентификация его останков проводилась советскими учёными по сохранившимся костям черепа.