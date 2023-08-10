Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Отец погибшей 16-летней школьницы из города Каменска-Уральского в Свердловской области Александр назвал возможную причину гибели дочери.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Отравление синтетическим препаратом. Заключение будет через месяц, тогда и вещество будет известно. Подробности пока неизвестны», — сказал он в беседе с порталом E1.ru.

Мужчина уточнил, что сейчас следствие запрашивает все связанные с трагическим инцидентом видеозаписи, и добавил, что, возможно, перед смертью 16-летнюю школьницу кто-то встретил или ожидал.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее отец погибшей девушки из Каменска-Уральского заявил, что чувствует себя виноватым в гибели дочери, из-за того, что не встретил её поздно вечером с электрички. По словам мужчины, ему придётся дальше жить с чувством вины за произошедшее.

До этого официальный представитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что погибшая 16-летняя школьница из Каменска-Уральского накануне ездила в Екатеринбург подавать документы в педагогический колледж. Девушка приехала в свой город поздно вечером, однако так и не дошла до дома.

Перед этим стало известно, что в Свердловской области следователи начали выяснение обстоятельств гибели девушки, которая перед смертью написала в своём Telegram-канале: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».