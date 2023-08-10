Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Отец погибшей в городе Каменске-Уральском Свердловской области 16-летней школьницы считает, что он виноват в смерти дочери.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конечно, чувствую свою вину. Мы ведь переписывались с ней в тот вечер, она писала, что ей неудобно общаться, что она идет домой. Она не попросила меня её встретить, а я не предложил, понадеялся на её самостоятельность», — рассказал он в беседе с Ura.ru.

Мужчина посетовал на то, что он не мог предугадать, что события обернутся так, и добавил, что ему нужно было контролировать все передвижения дочери, а теперь он будет дальше жить с чувством вины за произошедшее.

Отец погибшей школьницы уточнил, что его старшая дочь поздно вечером 8 августа вернулась на электричке в Каменск-Уральский из Екатеринбурга после поступления в колледж и должна была пройти одна пустынную в это время дорогу до дома. В это время она общалась с отцом, они обсуждали предстоящую учебу и подыскивали ей квартиру. Мужчина считал, что его дочь благополучно сможет добраться до города.

Он добавил, что мать девушки, с которой он находится в разводе, в это время находилась на даче и считала, что вернулась домой из Екатеринбурга.

«Когда на следующий день не застала её дома, начала бить тревогу, обзвонила всех подруг. В полицию мы обратились вечером 9 августа», — отметил отец девушки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что погибшая девушка из Каменска-Уральского накануне ездила в Екатеринбург для того, чтобы подать документы на поступление в педагогический колледж. Она вернулась поздно вечером, но так и не дошла до дома.

До этого в Свердловской области следователи начали выяснение обстоятельств гибели 16-летней девушки. Перед смертью она написала в Telegram: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».