Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 августа, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Свердловской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки. Её тело обнаружили в лесу в Каменске-Уральском. Об этом 10 августа сообщило СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следователем СК России проведён осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, информация о пропаже несовершеннолетней поступила 9 августа. За помощью в розыске дочери обратилась её мать. Тело подростка нашли сотрудники полиции.

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По данным МВД, школьница вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда ездила для поступления в педагогический колледж, сообщил портал E1. RU. Поздно вечером 8 августа она пошла домой через лесопарк и пропала. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

Как сообщил в беседе с РЕН ТВ отец 16-летней школьницы, в последний раз он общался с дочерью вечером 8 августа по переписке. Мужчина отрицает, что она могла свести счёты с жизнью и погибнуть из-за употребления наркотических веществ.

Александр рассказал, что в день гибели его дочь ходила на стажировку.

Горелов уточнил, что погибшая ― выпускница девятого класса, раньше из дома не уходила, на учёте в полиции не состояла. Девочка жила в многодетной семье с матерью, но поддерживала связь с отцом. Она встречалась с молодым человеком, которому в ночь исчезновения успела отправить видеосообщение.

Как сообщало ИА Регнум, днём 4 августа девушка 2008 года рождения ушла гулять из дома в посёлке Разумное и не вернулась. Её тело нашли 6 августа на кладбище.

По итогам осмотра места обнаружения тела появилась версия о насильственной смерти девочки. В этот же день СК возбудил уголовное дело об убийстве. На следующий день правоохранитель задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался житель Разумного 42-летний Павел Дружин. По версии следствия, совершив преступление, он скрылся в соседнем, Яковлевском районе.